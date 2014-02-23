Агент Дркушича рассказал о будущем защитника в составе "Зенита"

Словенский защитник "Зенита" остается доволен клубом

Агент словенского защитника "Зенита" Вани Дркушича прокомментировал возможный уход футболиста из петербургского клуба и оценил его текущее положение в команде. Об этом передает Metaratings.

Представитель игрока Младен Ратковица сообщил, что Ваня Дркушич регулярно находится в поле зрения других клубов благодаря стабильной игре и профессиональным качествам. По его словам, интерес к защитнику существует постоянно, однако пока неясно, выльется ли он в конкретные предложения. Более предметная ситуация может сложиться в январе.

Ване Дркушичу 26 лет. Он перешел в "Зенит" летом прошлого года, после чего был отдан в аренду в сербскую "Црвену звезду". За основной состав петербургского клуба защитник начал выступать в начале 2025 года. Действующий контракт игрока с "Зенитом" рассчитан еще на три с половиной года.

По информации портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость словенского защитника составляет около четырех миллионов евро.

