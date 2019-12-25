  1. Главная
"Крузейро" хочет купить Жерсона у "Зенита"
Сегодня, 8:24
Сине-бело-голубые готовы продать футболиста минимум за 40 млн евро.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Жерсон может покинуть сине-бело-голубых. Об этом сообщает журналист Самуэль Вененсио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 28-летним бразильцем интересуется "Крузейро". Клуб ведет переговоры с "Зенитом" по трансферу Жерсона. Сине-бело-голубые готовы продать футболиста минимум за 40 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2030 года.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.

Фото: fc-zenit.ru (Константин Золин)

