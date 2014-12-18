СКА разгромил "Салават Юлаев" со счетом 4:0 и продлил победную серию

Петербургские армейцы забросили четыре безответные шайбы.

Петербургский СКА на домашнем льду обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на арене собрала 11 883 зрителя. Армейцы одержали пятую победу подряд, а уфимцы прервали свою шестиматчевую победную серию. Источник: ТАСС.

Шайбы забросили Андрей Педан (3-я минута), Егор Зеленов (16), Николай Голдобин (50) и Марат Хайруллин (53). СКА набрал 64 очка в 55 матчах и занимает восьмое место на Западе. "Салават Юлаев" с 60 очками после 55 игр идет пятым на Востоке.

18 февраля СКА примет "Северсталь", а уфимцы в тот же день сыграют в гостях с "Трактором". В другом матче дня "Амур" на выезде победил "Адмирал" 3:0.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: pxhere