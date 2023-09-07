Актриса Меган Фокс сыграла вампиршу Нитару в Mortal Kombat 1

Звезда рассказала о работе над героиней.

Авторы компьютерной игры Mortal Kombat 1 раскрыли последнего бойца ростера - это Нитара. Персонажа исполнит американская актриса Меган Фокс. Девушка подарила героине свой голос. Об этом голливудская звезда рассказала в социальном видеообращении. Она пояснила, что ей нравится ее персонаж, так как вампирская тематика "по каким-то причинам находит отклик". Предположительно, внешность воительницы также частично была срисована со звезды "Трансформеров" и "Черепашек-ниндзя". Однако напрямую авторы об этом не упоминали. Напомним, что Меган Фокс не в первый раз принимает участие в проектах игровой индустрии. Ранее звезда была задействована в промо-кампании Diablo 4.

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Фото и видео: YouTube / Mortal Kombat