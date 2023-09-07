Amazon опубликовал полноценный трейлер спин-оффа "Пацанов"

Сериал стартует на онлайн-ресурсах с 29 сентября.

Компания Amazon опубликовала в социальных сетях полноценный трейлер сериала "Поколение "Ви", спин-оффа "Пацанов". В ролике создатели шоу показали новые кадры, которые ранее нигде не фигурировали. Сюжет проекта развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым управляет организация Vought International. В центре систории окажутся будущие герои, которые "пытаются разобраться в себе и сражаются с агентами за лучшие контракты и работу в лучших городах планеты. В центре внимания будут представители "Людей Джи". В оригинальном комиксе речь идет о группе, которая является пародией на Людей Икс.

Напомним, что первые три эпизода спин-оффа "Пацанов" выйдет в свет с 29 сентября. Каждый следующий выпуск выходить еженедельно. Финал первого сезона авторы запланировали к показу на стриминге 3 ноября. Сериал дебютирует в сервисе Amazon Prime.

Netflix представил трейлер третьего сезона сериала "Люпен".

Фото и видео: YouTube / Prime Video