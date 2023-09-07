Мировая премьера состоится 5 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала "Люпен". Режиссерами проекта выступили Марсела Саид, Людовик Бернар и Луи Летерье.

Сюжет рассказывает историю благородного преступника Ассан Диопа, вдохновленного ограблениями литературного персонажа Арсена Люпена. В новом сезоне герой учится жить вдали от жены и сына, однако затем возвращается в Париж, чтобы вместе с ними покинуть страну. Ему могут помешать в этом призраки прошлого.

Главную роль сыграл Омар Си. Мировая премьера состоится 5 октября.

Ранее Amazon выпустила полноценный трейлер сериала Wilderness со звездой "Доктора Кто".

Видео: YouTube / Netflix