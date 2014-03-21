Amazon выпустила полноценный трейлер сериала Wilderness со звездой "Доктора Кто"

Премьера шоу запланирована на 15 сентября.

Американский стриминговый сервис Prime Video на своём YouTube-канале презентовал зрителям полноценный трейлер драматического триллера Wilderness, в котором главные роли исполняют Дженна Коулман ("Доктор Кто") и Оливер Джексон-Коэн ("Человек-невидимка"). Официальная премьера проекта намечена на онлайн-ресурсе с 15 сентября. Постановщиком телевизионного шоу выбрана южнокорейский режиссер Ким Со-ён ("Новый Амстердам").

Главными героями сериала Wilderness станет идеальная пара влюблённых Лив (Коулман) и Уилл (Джексон-Коэн). Они отправляются в путешествие по Америке, о котором Лив мечтала с детства. Однако это приключение омрачает измена супруга, о которой девушка узнает прямо перед отъездом из дома. В поездке Лив открывает для себя новые заманчивые перспективы отомстить возлюбленному и выдать произошедшее за несчастный случай.

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Фото и видео: YouTube / Prime Video