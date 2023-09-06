Авторы Dead by Daylight выпустили обзорный ролик по кроссоверу с "Чужим"

Дополнение уже доступно для игроков.

Авторы компьютерной игры Dead by Daylight поделились в социальных сетях обзорным роликом обновления, которое включает в себя кроссовер со вселенной "Чужого" (Alien). на текущий момент данное платное дополнение уже доступно для пользователей. Авторы решил не делать для убийцы Ксеноморфа сложных мотивов. В результате монстр просто выслеживает и нападает на оппонентов без цели. Его уникальные способности проявляются после обысков укрытий и нанесения ран выжившим. За счет подвешивания жертв на крюк позволяет ему обнаружить остальных людей. Однако в целях противостояния пришельцу необходимо применять обострённые инстинкты выживания. Ими обладает персонаж Эллен Рипли, офицер на корабле "Ностромо", обломки которого стали местом действия кроссовера. Девушка способна использовать защитные устройства, получать сведения об окружении и устанавливать ловушки. Напомним, что новым персонажем в Dead by Daylight стал актер Николас Кейдж. Также в производстве находится фильм по вселенной франшизы.

Вышел новый трейлер продолжения культового фильма ужасов "Изгоняющий дьявола".

Фото и видео: YouTube / Dead by Daylight