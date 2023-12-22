В Петербурге завели 37 административных дел против перевозчиков такси

В результате было задержано 23 автомобиля.

За три месяца 2024 года рабочие группы Межведомственной транспортной комиссии Петербурга провели 237 проверочных мероприятий. В ходе проверок были осмотрены 2 956 транспортных средств.

В результате было задержано 23 автомобиля. Комитет по транспорту арестовал 16 автомобилей категории "В", которые незаконно осуществляли перевозку пассажиров под видом такси по различным маршрутам, включая "Ст. м. "Улица Дыбенко" — г. Кудрово", "Ст. м. "Площадь Александра Невского" — Единый центр документов", "Ст. м. "Комендантский проспект" — ул. Арцеуловская" и другие. Инспекторы Ространснадзора арестовали два автобуса категории "D".

Сотрудники комтранса в районе аэропорта Пулково задержали и отправили на специализированную стоянку три автомобиля за неправильную парковку под запрещающими знаками.

В первом квартале 2024 года в местах централизованного отправления и прибытия автобусов, выполняющих детские перевозки, было проверено 154 автобуса сторонних перевозчиков. В результате было выявлено девять нарушений.