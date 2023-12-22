Стандарт транспортного обслуживания на 2025-2029 годы введут в Петербурге

Соответствующий проект уже опубликован на сайте правительства города и находится на стадии согласования.

В Петербурге рассматривается возможность введения стандарта транспортного обслуживания населения на период с 2025 по 2029 годы, о чем 23 апреля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующий проект уже опубликован на сайте правительства города и находится на стадии согласования. Согласно информации, предоставленной комитетом по транспорту, этот стандарт будет включать в себя ряд показателей, которые отвечают за доступность, безопасность и комфортность наземного транспорта. Всего предусмотрено 13 показателей доступности, три показателя безопасности и восемь показателей комфортности.

Некоторые из этих показателей включают в себя средний интервал движения наземного транспорта, который, согласно проекту, составляет 14 минут, и нормативное расстояние от многоквартирных жилых домов до остановок, равное 500 метрам.

Стоит отметить, что за первые три месяца 2024 года общественным транспортом было перевезено более 408 млн пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские автобусы испытывают на экологичность.

Фото: Комтранс Петербурга