Петербургские автобусы испытывают на экологичность

Отмечается, что главная цель этого исследования – определить реальный экологический эффект при эксплуатации автобусов.

Комитет по транспорту Петербурга продолжает изучать результаты внедрения экологичного пассажирского транспорта на маршруты города. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках второго испытания сегодня специалисты ведомства совместно с представителями кафедры технической эксплуатации транспортных средств СПбГАСУ, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и ГУП "Пассажиравтотранс" провели исследование по "определению фактического снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации автобусов различных классов в условиях, которые приближены к реальным условиям эксплуатации подвижного состава на линии".

В испытаниях задействовали автобусы на дизельном топливе, сжиженном и компримированном природном газе. Полученные данные обработают для того, чтобы получить оценочные значения выбросов веществ в единицах массы на километр пробега.

Отмечается, что главная цель этого исследования – определить реальный экологический эффект при эксплуатации автобусов.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)