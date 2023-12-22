В Петербурге стартовал пилотный проект по сбору текстиля

Первый контейнер для таких вещей установили на Нейшлотском переулке, 15Б, сегодня, 5 марта.

АО "Невский экологический оператор" запускает в Петербурге пилотный проект по сбору текстиля. Первый контейнер для таких вещей установили на Нейшлотском переулке, 15Б, сегодня, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инициаторами данного проекта выступили ППК "Российский экологический оператор", АО "Невский экологический оператор" совместно с компанией "Благодарный шкаф", которая займется сортировкой и переработкой вещей, и ассоциацией региональных операторов "Ресурс". Вывозить отработанный текстиль будет ООО "Экотекстиль".

В день установки контейнера горожане принесли на утилизацию и переработку одежду и другие текстильные изделия. Уже скоро содержимое разделят на три составляющие. Первая часть – вещи, непригодные для использования в качестве одежды, – отправится на переработку, вторая (одежда в хорошем состоянии) – будет передана в социальные учреждения и нуждающимся. Третья часть поступит в секонд-хенд.

Задача мусороперерабатывающей отрасли – поиск оптимальных и эффективных решений для снижения образования текстильных отходов, попадающих на полигоны, и возвращение текстиля в экономику замкнутого цикла. Екатерина Горшкова, генеральный директор АО "Невский экологический оператор"

В этом году в Петербурге установят 100 таких контейнеров.

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Фото: пресс-служба АО "Невский экологический оператор"