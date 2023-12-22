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Вторая очередь КПО "Волхонка" будет введена в 2024 году
Сегодня, 10:06
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Вторая очередь КПО "Волхонка" будет введена в 2024 году

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Сейчас объект находится на финальной стадии получения разрешительной документации, параллельно с этим ведутся строительные работы.

Вторую очередь комплекса по переработке отходов "Волхонка" планируют ввести в эксплуатацию в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС. 

Сейчас объект находится на финальной стадии получения разрешительной документации, параллельно с этим ведутся строительные работы. По словам председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Александра Германа, ожидается что оба процесса будут завершены к марту. Он также отметил, что на данный момент работы выполнены на 70%. Общая мощность комплекса по переработке отходов составит 600 тыс. тонн в год.

Фото: Невский экологический оператор

Теги: кпо волхонка, санкт-пететбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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