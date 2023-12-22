Вторая очередь КПО "Волхонка" будет введена в 2024 году

Сейчас объект находится на финальной стадии получения разрешительной документации, параллельно с этим ведутся строительные работы.

Вторую очередь комплекса по переработке отходов "Волхонка" планируют ввести в эксплуатацию в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас объект находится на финальной стадии получения разрешительной документации, параллельно с этим ведутся строительные работы. По словам председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Александра Германа, ожидается что оба процесса будут завершены к марту. Он также отметил, что на данный момент работы выполнены на 70%. Общая мощность комплекса по переработке отходов составит 600 тыс. тонн в год.

Фото: Невский экологический оператор