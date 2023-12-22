Для операторов вывоза мусора в Петербурге разработали единый льготный тариф

Теперь население и другие потребители также будут иметь право на льготы.

Правительством Санкт-Петебурга был разработан проект закона о единых льготных тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Согласно данным издания "Фонтанка", с такой инициативой Смольный выступил для того, чтобы компенсировать "Невскому экологическому оператору" его замороженные доходы.

Ко всему прочему стало известно, что новыми льготами смогут пользоваться все, в том числе "население" и "прочие потребители". Как сообщает "Фонтанка", нововведение позволит гражданам получать услугу по льготным тарифам, а нехватка в виде субсидий будет покрываться из бюджета. Данный законопроект в случае его принятия вступит в силу в начале июля 2025-го года.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге открылись два государственных экоцентра. Подрядчиком для вывоза и переработки вторсырья выбрали "Невского экологического оператора".

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