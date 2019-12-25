Опасные отходы вызывают пожары на контейнерных площадках Петербурга

Наиболее частыми источниками опасности являются использованные литий-ионные батареи от электроники и бытовые газовые зажигалки.

В Санкт-Петербурге зафиксированы десятки случаев возгорания на контейнерах для мусора с момента наступления летней поры, сообщили специалисты Невского экологического оператора. Причиной большинства происшествий стало неправильное обращение с потенциально взрывоопасными предметами.

Наиболее частыми источниками опасности являются использованные литий-ионные батареи от электроники и бытовые газовые зажигалки. Возгорания происходят преимущественно по двум причинам: либо прямые солнечные лучи нагревают вещества в мусорных баках, провоцируя химическую реакцию, либо механические повреждения возникают при сжатии отходов специальными машинами.

Последствия таких чрезвычайных ситуаций весьма серьезны: угроза здоровью и жизни водителей коммунальных служб, повреждения близстоящих машин, выход из строя специальной техники и нарушения графика утилизации бытовых отходов.

Всего за последний месяц экипажам мусоровозов пришлось экстренно реагировать на случаи пожара целых пять раз.

Ранее мы сообщили о том, что с побережья Черного моря собрали 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Фото: Невский экологический оператор