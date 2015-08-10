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За лето в Петербурге установят свыше 1 тыс. контейнеров для сбора текстиля
Сегодня, 8:31
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За лето в Петербурге установят свыше 1 тыс. контейнеров для сбора текстиля

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Оснащение контейнерных площадок стартовало в Калининском районе, где появятся 80 боксов.

В Петербурге АО "Невский экологический оператор" расширяет программу по сбору и переработке текстильных изделий. До сентября планируется установить 1048 контейнеров для сбора старой одежды, рассказали накануне в организации. 

Оснащение контейнерных площадок стартовало в Калининском районе, где появятся 80 боксов. Ранее программу реализовали в Выборгском и Приморском районах. Местные жители с марта 2024 года сдали около 280 тонн текстиля. 

Установив специализированные контейнеры в Выборгском и Приморском районах Петербурга удалось сократить долю текстильных отходов, поступающих на комплекс по переработке отходов "Волхонка", с 6% до 4%. 

Дмитрий Биллер, директор по развитию АО "Невский экологический оператор" 

Все вещи, собранные из боксов, отправляют в сортировочные центр и отбирают. Одежда в хорошем состоянии уходит на благотворительность, остальное отвозят в Ивановскую область на переработку. 

Ранее на Piter.TV: от незаконных свалок освободили более 17 тыс. "квадратов" территории в Петербурге. 

Фото: пресс-служба НЭО 

Теги: переработка текстиля, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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