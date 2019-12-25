От незаконных свалок освободили более 17 тыс. "квадратов" территории в Петербурге

Вывезли свыше 12,5 тыс. "кубов" отходов, это порядка 650 грузовиков.

Свыше 17 тыс. "квадратов" территории в Петербурге освободили от незаконных свалок отходов за июнь и июль. Об этом накануне рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Вывезли более 12,5 тыс. "кубов" отходов, это порядка 650 грузовиков. Самые большие свалки обнаружены и ликвидированы в Московском, Курортном и Колпинском районах.

В выявлении свалок нам помогают сами жители – примерно половина новых свалок в 2025 году выявлена по обращениям граждан. Благодарю горожан за бдительность! Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Если вы заметили свалку, обратитесь в районную администрацию через Электронную приемную.

Ранее на Piter.TV: Смольный пресек создание свалки в Приморском районе.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)