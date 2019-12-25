От незаконных свалок освободили более 17 тыс. "квадратов" территории в Петербурге

Свыше 17 тыс. "квадратов" территории в Петербурге освободили от незаконных свалок отходов за июнь и июль. Об этом накануне рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.
Вывезли более 12,5 тыс. "кубов" отходов, это порядка 650 грузовиков. Самые большие свалки обнаружены и ликвидированы в Московском, Курортном и Колпинском районах.
В выявлении свалок нам помогают сами жители – примерно половина новых свалок в 2025 году выявлена по обращениям граждан. Благодарю горожан за бдительность!
Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга
Если вы заметили свалку, обратитесь в районную администрацию через Электронную приемную.
Ранее на Piter.TV: Смольный пресек создание свалки в Приморском районе.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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