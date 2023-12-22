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В Ленобласти с 27 апреля возобновляют работу сезонные маршруты для дачников
Вчера, 22:46
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В Ленобласти с 27 апреля возобновляют работу сезонные маршруты для дачников

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Автобусы будут ездить до Петербурга.

Петербуржцы и жители Ленобласти смогут доезжать до своих дач на сезонных автобусах, которые возобновляют работу с 27 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального комитета по транспорту 16 апреля. 

Начнут курсировать следующие маршруты:

– №468 (СМ "Восход" — станция метро "Улица Дыбенко");

– №515 (садоводство "Сады" — станция метро "Ломоносовская");

– №596К (деревня Кобона — станция метро "Улица Дыбенко").

Ранее, 15 апреля, заработали пять "летних" автобусов в Петербурге. Кроме того, на период с 19 апреля до 15 ноября откроются еще два маршрута.

Фото: Piter.TV

Теги: дачники, сезонные маршруты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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