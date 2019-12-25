Юрист рассказал, какой штраф грозит дачникам за сжигание мусора

Юрий Илья Русаев рассказал, какой штраф грозит дачникам за сжигание мусора. Об этом он сообщил "РИА Новости".

По словам эксперта, российские дачники могут получить штраф в размере до 50 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора на участке. Он подчеркнул, что штраф будет в тех случаях, когда из-за нарушения произошел пожар, пострадали другие люди или чужое имущество.

Также Русаев уточнил, что минимальный размер штрафа составляет пять тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма возрастает до 10-20 тысяч рублей. Юрист добавил, что в тех случаях, когда огонь перекидывается на лесные насаждения, дачников могут наказать штрафами до 60 тысяч рублей.

