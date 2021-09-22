Завод по переработке отходов "Островский" построят в Ленобласти

Предприятие начнет работу к концу 2024 года.

Подготовка площадки к строительству завода по переработке отходов началась в карьере "Островский" в среду, 5 июля. Работы запустил Невский экологический оператор. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Строительство завода предусмотрено в рамках создания единой инфраструктуры обращения с отходами. Правительство Петербурга планирует перейти от устаревших технологий к современным. На данный момент мусор собирается на полигонах области. Таким образом, КПО "Островский" – один из пяти заводов.

Предприятие начнет работу к концу 2024 года. На заводе будут сортировать и перерабатывать отходы. Кроме того, на территории разместят и зону научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для изучения новых методов переработки.

Ранее мы сообщали о том, что РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод в Петербурге.

Фото: правительство Петербурга