РЭО профинансирует мусороперерабатывающий завод в Петербурге

Строительство полигона будет проходить в 2 этапа, причём первый из них был успешно завершён.

Российский экологический оператор (РЭО) вложит 4,4 млрд рублей в объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории КПО "Волхонка" в Северной столице. Финансирование будет получено от размещения ценных бумаг РЭО. Ка сообщает телеканал "360", соответствующее соглашение заключили между РЭО и Невским экологическим оператором.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, строительство полигона будет проходить в 2 этапа, причём первый из них был успешно завершён. По его итогам возведён объект мощностью обработки 200 тыс.т и утилизации 38,7 т. В его РЭО вложит 881,2 млн рублей.

На втором этапе будет создана еще одна сортировочная линия на 400 тысяч тонн в год и объект утилизации на 78,12 тысяч тонн. Здесь РЭО вложит 3,545 млн рублей. Всего − 4,4 млрд рублей. Для этого подписали с НЭО соответствующие соглашения по займам. Комплекс „Волхонка" позволит приблизить Санкт-Петербург к показателям по 100% обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

Оператор намерен разместить целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 млрд рублей для финансирования проекта. Он будет реализован Невским экологическим оператором.

Ранее мы сообщили о том, что РЭО представит онлайн-площадку по торговле вторсырьем в ходе НМЭК-2023.

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