РЕО представит онлайн-площадку по торговле вторсырьем в ходе НМЭК-2023

Сейчас на площадке зарегистрировались более 850 компаний, разместившие лотов на сумму 815 млн рублей.

Российский экологический оператор (РЭО) готовится презентовать Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) в ходе Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в четверг, 25 мая. Об этом сообщил телеканал "360".

Как отметил гендиректор организации Денис Буцаев, разработка показала свою востребованность в сфере обращения с отходами. Сейчас на площадке зарегистрировались более 850 компаний, разместившие лотов на сумму 815 млн рублей.

Работа ЭТП отвечает принципам экономики замкнутого цикла и направлена на очищение отрасли от недобросовестных участников, а также выступает как удобный инструмент исполнения расширенной ответственности производителя (РОП). Денис Буцаев, гендиректор РЭО

Мы регулярно следим за запросами пользователей площадки, добавляем новые функции, запускаем акции. На полях НМЭК-2023 мы хотим поделиться первыми итогами работы площадки. Презентация пройдет в рамках сессии „Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?"". РЭО Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП ППК

Ранее мы сообщили о том, что пункты приема опасных отходов появятся во всех районах Петербурга.

Фото: Фотобанк Росконгресс / Николай Гернет