Пункты приема опасных отходов появятся во всех районах Петербурга

Их планируют открыть в июне.

В начале июня в Петербурге во всех районах появятся пункты приема опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Как отметил градоначальник Северной столицы Александр Беглов, город развивает систему сбора опасных отходов от населения. Этот мусор будут утилизировать отдельно.

Петербург стал одним из первых российских городов, которые запустили систему раздельной утилизациии опасных отходов. Программу запустили еще 13 лет назад. Сейчас в городе есть десять экопунктов и 505 экотерминалов по приему опасного мусора. Кроме того, по Северной столице курсируют два экомобиля, которые тоже принимают любые отходы, которые признаны опасными. Так, горожане могут сдать ртутные лампы, градусники и батарейки.

Информацию об адресах пунктов приёма можно на Экологическом портале города в разделе "Опасные отходы", либо в чат-боте Telegram.

За 2022 год петербуржцы сдали более 170 тонн опасных отходов.

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