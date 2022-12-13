РЭО призывает россиян делиться ненужной одеждой

В организации отметили, что граждане приобретают огромное количество вещей только на 1 сезон.

Российский экологический оператор (РЭО) выпустил ролик с призывом к гражданам РФ делится ненужными вещами, отдавая их на нужды благотворительности. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на видео в социальных сетях организации.

Сейчас производится огромное количество одежды, которую люди зачастую носят не больше одного сезона. Мы в РЭО верим, что каждый житель России может сделать свой вклад в заботу об окружающей среде. Поэтому призываем всех не выбрасывать в общий бак вещь после того, как она отслужила свой срок, лучше сдать ее на переработку. По всей стране регулярно открываются экопункты, которые принимают в том числе такое вторсырье. А хорошо сохранившиеся вещи, конечно, лучше отдать нуждающимся, в благотворительные центры, или просто даже своим близким. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

По словам PR-директора Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, со старта экопросветительской деятельности были подготовлены десятки роликов на тему переработки отходов и раздельного сбора. Их распространяют не только в Сети, но и федеральных ТВ-каналах.

Ранее мы сообщили о том, что РЭО инвестирует 3,7 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Самарской области.

Видео: ВКонтакте / РЭО | Российский экологический оператор