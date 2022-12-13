РЭО инвестирует 3,7 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Самарской области

Концессия для создания одного проекта была подписана ещё в декабре 2022 года.

Российский экологический оператор (РЭО) направит 3,7 млрд рублей на создание четырех заводов по переработке мусора в Самарской области. Как передаёт телеканал "360", об этом сообщил гендиректор организации Денис Буцаев в своем Telegram-канале.

Самарская область одной из первых подключилась к формированию новой системы обращения с отходами. Сегодня в регионе действуют 19 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. До конца 2024 года на основе концессии появятся еще четыре мусоросортировочных комплекса. Их общая мощность составит 175 тыс. тонн в год. Этим объектам РЭО готов оказать инвестподдержку в размере 3,7 млрд рублей. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

Также в РЭО отмечают, что концессия для создания одного проекта была подписана в декабре 2022 года. Финансовое закрытие планируется к июню. Концессионные соглашения для оставшихся трех заводов намерены подписать в сентябре.

Ранее россиян призвали отказаться от пластиковой упаковки букетов на 8 марта.

Фото: Pxhere