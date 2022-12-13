Россиян призвали отказаться от пластиковой упаковки букетов на 8 марта

Уже на следующий день после праздника объем неперерабатываемой упаковки может достигнуть 1700 т.

Представители Российского экологического оператора призвали отказаться от упаковки из полипропилена для букетов 8 марта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Руководитель подчеркнул, что поставки цветов в российские магазины всегда растут в преддверии праздника. С 20 февраля каждый день в страну поступает от 390 до 730 т срезанных цветов. При этом вес самой простой неперерабатываемой упаковки, который невозможно переработать, составляет 200 г, а вес стандартного букета цветов оценивается примерно в 1 кг.

В теории это 1700 тонн пластиковых отходов, которые отправятся на свалку и будут загрязнять окружающую среду после одного единственного праздника. 8 марта − один из тех праздников в России, когда в десятки раз увеличиваются продажи цветов. Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора

Буцаев подчеркнул, что организация уже обращалась к россиянам с просьбой отказаться от неперерабатываемой пластиковой упаковки букетов на 1 сентября. Как отмечают общественники, вместо пластиковой упаковки можно использовать бумажную, без слоев напыления. Она не только более экологична, но и лучше защищает цветы.

В общей сложности в период с января по февраль 2023 года таможенные органы оформили более 14,5 тыс. т свежесрезанных цветов. Сами растения также могут нанести вред окружающей среде, отметили в РЭО: при крупных поставках после теплиц остаётся углеродный след, из-за которого в атмосферу выбрасывается углекислый газ, вредные пестициды и удобрения.

Ранее мы сообщили о том, что 2,2 миллиона цветов прибыли в Петербург и Ленобласть на выходных.

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