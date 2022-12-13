2,2 миллиона цветов прибыли в Петербург и Ленобласть на выходных

Все партии попали на прилавки цветочных магазинов только после успешного прохождения фитосанитарного контроля.

В последние выходные перед 8 марта в Петербург и Ленинградскую область поступили около 2,2 миллионов цветов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Преимущественно контроль прошли розы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы и альстромерии. Странами отправления цветочной продукции стали Латвия и Армения, а произрастания – Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия, Израиль, Италия, Армения, Испания и ЮАР.

Все партии попали на прилавки цветочных магазинов только после успешного прохождения фитосанитарного контроля.

Праздничные световые открытки украсили петербургские фасады зданий к Международному женскому дню.

Фото: Piter.tv