Праздничные световые открытки украсили петербургские фасады зданий к Международному женскому дню

Включение и отключение иллюминации выполняется дистанционно, вместе с городскими фонарями.

Праздничные световые открытки украсили фасады зданий к Международному женскому дню. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Представительницы энергетического блока 6 марта дали старт включению на фасадах петербургских зданий праздничных световых витражей, а также инсталляций с тематическими изображениями женских портретов знаменитых художников XIX-XX веков.

Красочные цветы с теплыми пожеланиями украсили дом 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дом 70 по Большому проспекту В.О. и дом 14 по Кондратьевскому проспекту. "Художественная галерея" разместилась на фасаде здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Автопортрет Зинаиды Серебряковой "За туалетом" появился на Новгородском проспекте, 10А, в посёлке Шушары, яркая "Купчиха за чаем" украсила стену дома № 85А на 8-й линии Васильевского острова. На Шпалерной находится один из самых известных портретов Анны Ахматовой, написанный Натаном Альтманом в 1915 году.

Установка оборудования проведена силами сотрудников СПб ГБУ "Ленсвет". Включение и отключение иллюминации выполняется дистанционно, вместе с городскими фонарями.

Ранее Почта России выпустила открытки с видами Петербурга и Ленобласти.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре