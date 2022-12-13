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Почта России выпустила открытки с видами Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 15:35
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Почта России выпустила открытки с видами Петербурга и Ленобласти

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Выпуск посвящён зимнему и летнему туризму.

Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустили открытки с видами Петербурга и Ленобласти. Они пополнили серию о знаковых местах России. Коллекцию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Об этом сообщила пресс-служба АО "Почта России".

Выпуск посвящён зимнему и летнему туризму. Путешественники могут собрать коллекцию из пяти видов открыток. Их можно приобрести в почтовых отделениях Петербурга и Ленбласти. Цена одной открытки – 44 рубля.

Ранее в почтовое обращение вышли марки в честь 250-летия Санкт-Петербургского горного университета.

Полную коллекцию открыток можно увидеть в нашем Telegram-канале

Фото: пресс-служба АО "Почта России" 

Теги: открытки, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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