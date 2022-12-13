Номинал марки составил 50 рублей, а общий тираж – 80 000 экземпляров.

В почтовое обращение вышли марки в честь 250-летия Санкт-Петербургского горного университета. Об этом сообщила пресс-служба АО "Почта России" .

Кроме почтовой марки, к юбилею Горного университета изготовили специальный почтовый штемпель с датой гашения – 24 января 2023 года и конверт первого дня. Марки, погашенные в день их выпуска, представляют особую ценность для филателистов.

Номинал марки составил 50 рублей, а общий тираж – 80 000 экземпляров.

Санкт-Петербургский горный университет – первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании 21-го октября 1773 года по старому стилю подписала императрица Екатерина II, а величественный архитектурный ансамбль построил великий зодчий Андрей Воронихин.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"