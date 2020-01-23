В Петербурге парк объектов теплоэнергетики пополнится на 18 передвижных котельных к осени

Установки планируют применять на время реконструкций основной линии теплопередачи и в экстренных случаях.

К августу в распоряжении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" появятся 18 передвижных котельных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Установки планируют применять на время реконструкций основной линии теплопередачи и в экстренных случаях.

По поручению Президента России в Петербурге реализуется масштабная программа по модернизации неэффективных источников тепла и переводу их на экологически чистое топливо. Губернатор Петербурга Александр Беглов

Глава Северной столицы подчеркнул, что в момент изменений системы теплоснабжения все жилые дома, учреждения и социальные объекты будут обогреваться в прежнем режиме.

Отметим, что в июне 2023 года четыре установки уже используются в котельных, которые переводят на экологичное топливо.

Фото: Смольный