В Петербурге парк объектов теплоэнергетики пополнится на 18 передвижных котельных к осени

К августу в распоряжении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" появятся 18 передвижных котельных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Установки планируют применять на время реконструкций основной линии теплопередачи и в экстренных случаях.
По поручению Президента России в Петербурге реализуется масштабная программа по модернизации неэффективных источников тепла и переводу их на экологически чистое топливо.
Губернатор Петербурга Александр Беглов
Глава Северной столицы подчеркнул, что в момент изменений системы теплоснабжения все жилые дома, учреждения и социальные объекты будут обогреваться в прежнем режиме.
Отметим, что в июне 2023 года четыре установки уже используются в котельных, которые переводят на экологичное топливо.
Фото: Смольный
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