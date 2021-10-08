Вышел новый трейлер продолжения культового фильма ужасов "Изгоняющий дьявола"

Премьера фильма намечена на 6 октября.

Компания Universal опубликовала в социальных сетях второй трейлер хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий". Речь идет о прямом сиквела оригинальной ленты от 1973 года, главную роль в которой исполнила Эллен Бёрстин. В ленте актриса, отметившая 90-летие в декабре 2022 года, вновь предстанет в образе персонажа по имени Крис Макнил. Сюжет расскажет зрителям о двух пропавших девочках, в которых вселилось зло. Режиссёром картины выступил Дэвид Гордон Грин, известный по нескольким фильмам франшизы "Хэллоуин". Изначально премьера проекта планировалась на 13 октября, однако в результате хоррор начнут показывать в кинотеатрах США с 6 числа того же месяца. Напомним, что 18 апреля 2025-го выйдет продолжения "Изгоняющий дьявола: Обманщик" (The Exorcist: Deceiver).

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Фото и видео: YouTube / Universal Pictures