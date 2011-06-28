Первый трейлер симулятора ралли EA Sports WRC от создателей Dirt Rally

Игра выйдет в свет 3 ноября.

Издательство Electronic Arts официально представило гоночную компьютерную игру EA Sports WRC. Как и предсказывал ранее инсайдер с ником billbil-kun, проект появится в продаже для пользователей с третьего ноября 2023 года. Купить гоночную серию можно будет за 50 долларов для платформы персонального компьютера и 70 долларов за игровую консоль. Авторы пообещали геймерам полный кроссплей между всеми платформами и магазинами, а также поддержку рулей, педалей и VR-очков, детальные настройки графики и возможность создавать собственные ливреи. При этом игра поддерживает технологии Nvidia DLSS и AMD FSR.

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Фото и видео: YouTube / EA SPORTS WRC