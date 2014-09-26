В сети появился трейлер нового фильма Авы Дюверней "Истоки" м Верой Фармигой

В СШа экранизировали книгу Изабель Уилкерсон "Каста: Истоки нашего недовольства".

На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликован для зрителей тизер-трейлер фильма "Истоки" ("Origin"). Речь идет о новой работе американского режиссера Авы Дюверней, автора "Сельмы" и "Излома времени". На этот раз она решила экранизировать литературное произведение за авторством Изабель Уилкерсон "Каста: Истоки нашего недовольства". Эта книга вышла в свет в 2020 году. Данное сочинение рассказывает историю расизма на территории США в качестве одного из аспектов кастовой системы и социальной иерархии. В своем произведении писательница Уилкерсон сравнила жизнь темнокожих и "цветных" американцев с жизнью индийцев, которые принадлежат к низшим кастам, также с положением национальных меньшинств в нацистской Германии. Дополнительно эксперт выявила ряд общностей, таких как эндогамия и стигматизация людей из отдельных групп.

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Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers