Мировая премьера состоится 15 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер мультфильма "Побег из курятника 2". Режиссером проекта выступил Сэм Фелл.

Сиквел продолжит историю, снятую в 2000 году. В центре сюжета снова окажутся курица Джинджер и петух Рокки. После побега из курятника героям предстоит вернуться в него. Однако теперь эта территория оснащена высокотехнологичной защитой со множеством препятствий.

Главные роли озвучили Закари Ливай и Белла Рамзи. Мировая премьера состоится 15 декабря.

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Видео: YouTube / Netflix