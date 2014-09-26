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Netflix представил тизер мультфильма "Побег из курятника 2"

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Мировая премьера состоится 15 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер мультфильма "Побег из курятника 2". Режиссером проекта выступил Сэм Фелл.

Сиквел продолжит историю, снятую в 2000 году. В центре сюжета снова окажутся курица Джинджер и петух Рокки. После побега из курятника героям предстоит вернуться в него. Однако теперь эта территория оснащена высокотехнологичной защитой со множеством препятствий.

Главные роли озвучили Закари Ливай и Белла Рамзи. Мировая премьера состоится 15 декабря.

Ранее Netflix опубликовал второй трейлер финального сезона "Главаря"

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мультфильм, побег из курятника 2, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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