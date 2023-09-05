Netflix опубликовал второй трейлер финального сезона "Главаря"

Премьера новых эпизодов состоится 7 сентября.

Телевизионное шоу "Главарь" (Top Boy) обзавелось вторым трейлером для финального сезона. Сериал рассказывает о жизни криминальных группировок на улицах британской столицы. Авторы проекта пояснили, что на кону у персонажей стоят не просто бизнес или деньги, а их собственные жизни, поэтому неправильное решение отразится не на одном человеке, но и на его близких. Официальная премьера выпусков запланирована на 7 сентября. Известно, что сериал был разделен на две части. Изначально он выходил на экранах в период с 2011 по 2013 года, но позже руководство отказалось от его производства. Однако стриминговая платформа Netflix в 2017 году возродила проект. Первые две сезона были переименованы в Top Boy: Summerhouse. Все последующие выходили под текущим именованием Top Boy.

Появился трейлер мультяшного боевого платформера Enchanted Portals.

Фото и видео: YouTube / Netflix