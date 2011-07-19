Появился трейлер мультяшного боевого платформера Enchanted Portals

Игра выйдет в свет с 6 сентября.

Испанская студия из двух человек Xixo Games Studio представила в социальных сетях релизный трейлер компьютерной игры Enchanted Portals, которую уже сейчас критики сравнивают с небезызвестным проектом Cuphead. Enchanted Portals представляет из себя кооперативный 2D-платформер с запоминающейся музыкой, винтажной графикой и комедией. Играть в нее можно в одиночном режиме или с другом. Ключевыми персонажами истории станут Бобби и Пенни - начинающие волшебники, которые по воле случая застряли между измерениями и должны столкнуться с многочисленными опасностями, прежде чем волшебную книгу и благополучно вернуться домой.

Официальный выход Enchanted Portals запланирован на 6 сентября 2023 года. Игра будет доступна на персональных компьютерах, а с 8 сентября - на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На Nintendo Switch, PS4 и Xbox One она выйдет позднее.

Вышел тизер второго сезона "Локи".

Фото и видео: YouTube / Xixo Games Studio