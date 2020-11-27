Меган Фокс и 50 Cent снимутся в новой части "Неудержимых"

Производство картины стартует этой осенью.

Стал известен новый актерский состав четвертой части боевика "Неудержимые". Об этом пишет издание Deadline.

В проекте вновь появятся Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Сильвестр Сталлоне. Они сыграют героев из предыдущих частей франшизы. Однако зрители увидят на экране и новых персонажей в исполнении Меган Фокс и рэпера 50 Cent.

По данным издания, производство фильма стартует осенью текущего года. Режиссером выступит Скотт Во. Детали сюжета пока держатся в тайне.

Предыдущие части "Неудержимых" собрали в прокате более 800 млн долларов. Когда выйдет продолжение, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что Джейсон Стэтхэм снимется в триллере "Пчеловод".

Фото: Instagram / meganfox