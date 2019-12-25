Актриса Меган Фокс подала на развод

Основной причиной развода актриса назвала непримиримые разногласия супругов.

Американская актриса Меган Фокс подала прошение о разводе со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином. Об этом изданию E! Online сообщил представитель судебного округа Лос-Анджелес.

Основной причиной развода актриса назвала непримиримые разногласия супругов. Также Фокс потребовала совместную физическую и юридическую опеку над их детьми. Актеры поженились в июне 2010 года, у них есть трое сыновей, также Меган является мачехой сына Грина. В 2015 году они уже подавали на развод, но через год помирились.

В апреле 2020 года стало известно, что супруги больше не живут вместе. Грин подтвердил разрыв, а Меган Фокс стала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly.

Ранее инсайдеры сообщили о решении жены Дзюбы подать на развод.

Фото: Instagram/ meganfox