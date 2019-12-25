Инсайдеры сообщили о решении жены Дзюбы подать на развод

Источники портала PopCake сообщила, что супруга футболиста Артема Дзюбы Кристина задумалась о разводе. При этом официальных комментариев на этот счет от девушки не поступало.
Однако, знакомые Кристины и Артема отмечают, что после этого видео в семье наступил кризис. Подруга девушки рассказала журналистам, что Кристине тяжело терпеть и не замечать эту информацию.
К тому же пять лет назад Дзюбу застукали целующимся в машине с телеведущей Марией Орзул. Тогда его жена смогла простить измену и не стала разводиться с футболистом.
Ранее стало известно, кто опубликовал видео с Дзюбой.
Фото: Instagram / artem.dzyuba
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