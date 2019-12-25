Инсайдеры сообщили о решении жены Дзюбы подать на развод

Это произошло после публикации его интимного видео в сети.

Источники портала PopCake сообщила, что супруга футболиста Артема Дзюбы Кристина задумалась о разводе. При этом официальных комментариев на этот счет от девушки не поступало.

Однако, знакомые Кристины и Артема отмечают, что после этого видео в семье наступил кризис. Подруга девушки рассказала журналистам, что Кристине тяжело терпеть и не замечать эту информацию.

К тому же пять лет назад Дзюбу застукали целующимся в машине с телеведущей Марией Орзул. Тогда его жена смогла простить измену и не стала разводиться с футболистом.

Ранее стало известно, кто опубликовал видео с Дзюбой.

Фото: Instagram / artem.dzyuba