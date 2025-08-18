Бондарчук и Андреева не явились в суд на первую беседу о разводе
Сегодня, 14:22
Предварительный диалог в суде о разводе звезд посетила только адвокат.

Режисер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева не явились в суд на первую беседу о разводе. Об этом сообщает телеканал "360".

Предварительный диалог в участке мирового судьи Донского района о разводе звезд посетила только адвокат. Отмечается, что беседа проходила в закрытом режиме. Адвокат одной из сторон находилась в суде не более 10 минут. Она также отказалась от комментария после беседы.

Напомним, весной 2026 года Андреева официально подала на развод с Бондарчуком. Они поженились в сентябре 2019 года. В 2021-м у пары родился сын.

Фото: Piter.tv

