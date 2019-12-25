Джейсон Стэтхэм снимется в триллере "Пчеловод"

Американский актер Джейсон Стэтхэм присоединился к актерскому составу триллера "Пчеловод". Об этом сообщает издание Deadline.
Производством проекта занимается студия Miramax. Сценарий написал Курт Уиммер, автор "Эквилибриума". Продюсером выступает гендиректор студии Билл Блок.
Съемки фильма начнутся в сентябре 2022 года и пройдут в Лондоне и в Атланте. По словам создателей, "Пчеловод" исследует универсальные темы при помощи нетрадиционной истории. Сюжет заставит зрителей сидеть на краешках кресел.
"Пчеловод" станет уже третьим фильмом Miramax, в котором примет участие Джейсон Стэтхэм. До этого актер снялся в таких картинах, как "Гнев человеческий" и "Пять глаз" режиссера Гая Ричи.
Ранее мы писали, что трейлер нового "Человека-паука" переделали в стиле мультсериала 90-х гг.
Фото: Instagram / jasonstatham
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все