Джейсон Стэтхэм снимется в триллере "Пчеловод"

Съемки стартуют в сентябре 2022 года и пройдут в Лондоне и в Атланте.

Американский актер Джейсон Стэтхэм присоединился к актерскому составу триллера "Пчеловод". Об этом сообщает издание Deadline.

Производством проекта занимается студия Miramax. Сценарий написал Курт Уиммер, автор "Эквилибриума". Продюсером выступает гендиректор студии Билл Блок.

Съемки фильма начнутся в сентябре 2022 года и пройдут в Лондоне и в Атланте. По словам создателей, "Пчеловод" исследует универсальные темы при помощи нетрадиционной истории. Сюжет заставит зрителей сидеть на краешках кресел.

"Пчеловод" станет уже третьим фильмом Miramax, в котором примет участие Джейсон Стэтхэм. До этого актер снялся в таких картинах, как "Гнев человеческий" и "Пять глаз" режиссера Гая Ричи.

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Фото: Instagram / jasonstatham