Трейлер нового "Человека-паука" переделали в стиле мультсериала 90-х гг.

Также в ролик вошли несколько коротких отрывков из старого мультфильма о Халке.

Поклонники "Человека-паука" сделали фанатскую версию трейлера третьей части фильма от Marvel Studio.

Они наложили звуковую дорожку оригинального видеоролика на кадры из культового мультсериала 90-х гг. Также в трейлер добавили короткие отрывки из старого мультфильма о приключениях Халка. Ролик появился на YouTube.

Ранее мы писали, что трейлер нового "Человека-паука" побил рекорд по просмотрам за 24 часа. За первые сутки ролик набрал на YouTube 355,5 млн просмотров. Предыдущий рекорд был также у фильма Marvel – "Мстители: Финал" посмотрели 289 млн человек.

В российский прокат новый "Человек-паук" должен выйти 16 декабря. Главную роль в картине исполнил Том Холланд.

Видео: YouTube / 100Bombs Studios