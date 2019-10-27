Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании Animaccord.
В день запуска мультсериала покажут сразу два новых эпизода — "Большой поход" и "Что внутри".
Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" от анимационной студии Animaccord" пройдет в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Более того, одновременно с мультсериалом выйдет проект "Песенки для малышей", где также главным персонажем станет Маша.
Ранее мы сообщали о том, что компания Warner Bros. показала новый логотип "Тома и Джерри".
Видео: маша и медведь/YouTube
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