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Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля

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В день премьеры выйдут первые два эпизода.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании Animaccord.

В день запуска мультсериала покажут сразу два новых эпизода — "Большой поход" и "Что внутри".

Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" от анимационной студии Animaccord" пройдет в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Более того, одновременно с мультсериалом выйдет проект "Песенки для малышей", где также главным персонажем станет Маша. 

Ранее мы сообщали о том, что компания Warner Bros. показала новый логотип "Тома и Джерри".

Видео: маша и медведь/YouTube

Теги: маша и медведь, мультфильмы, премьера маша и медведь
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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