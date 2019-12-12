Премьера новых серий ожидается весной в 2021 году.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что компания Warner Bros. показала новый логотип "Тома и Джерри". Соответствующее изображение опубликовано в Twitter-аккаунте Movieweb.

Логотип окрашен в красный цвет и на нём красуются главные герои знаменитого мультсериала — Том и Джерри.

Главную роль в мультсериале получила Хлоя Грейс Морец. Известно, что в приняли участие Майкл Пена, Кен Джонг и Роб Делани.

Лента должна выйти в марте 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликованы первые кадры фильма "Годзилла против Конга".

Видео:Movieweb/YouTube