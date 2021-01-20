Мусор и разбитые водостоки: в Петербурге устранили почти 10 тыс. замечаний по уборке

За состоянием города следит Центр комплексного контроля городского хозяйства.

За осень городские службы Санкт‑Петербурга ликвидировали последствия почти 10 тыс. выявленных нарушений. Среди типичных проблем, с которыми пришлось разбираться, — скопления опавшей листвы, надписи на фасадах зданий, повреждённые водосточные трубы и мусор, сообщила пресс‑служба Смольного.

С 2024 года координацией процесса занимается Центр комплексного контроля городского хозяйства. Ежедневно операторы совместно с нейросетью фиксируют недочеты и направляют порядка 300 организаций на устранение замечаний.

Если реакция со стороны ответственных организаций запаздывает, то к работе подключаются инспекторы Государственной административно‑технической инспекции (ГАТИ) и Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). Для оперативного обмена данными о проблемах с жилыми и нежилыми зданиями используется специальный сервис. В общей цепочке также задействованы администрации районов и управляющие компании.

Этой осенью в рамках особого контроля инспекторы дополнительно проверили около 200 адресов. На 10-ти из них нарушения устранили в сжатые сроки. По остальным продолжается работа: проводятся консультации, выносятся предостережения и выдаются предписания. Контроль за объектами сохраняется до полного устранения всех выявленных проблем.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)