Опубликованы первые кадры фильма "Годзилла против Конга"

Премьера фантастического боевика должна была состояться 21 мая 2020 года, но из-за потенциальной конкуренции с "Форсаж 9" фильм был перенесен на март.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры фильма "Годзилла против Конга". Изображения соответствующих персонажей опубликованы в Twitter аккаунта Кaiju News Outlet.

На кадре засветился не только сам Годзилла, но и Кинг Конг. Судя по промо-арту, зрителей ожидает впечатляющая экшн-битва. Авторы проекта отметили, что фанаты увидят в киноленте не только битвы, но и подземное царство титанов.

Напомним, что киноленту должны были выпустить 21 мая этого года. Однако релиз был перенесен из-за премьеры "Форсаж 9". Прокатчики испугались потенциальной конкуренции.

Ранее мы сообщали о том, что на Netflix состоялась премьера "Проклятой" по мотивам британского эпоса.

Видео:Kinoafisha.info - Смотри трейлеры первым!/YouTube, Кaiju News Outlet/Twitter