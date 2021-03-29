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Боевик "Годзилла против Конга" возглавил российский прокат в выходные

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С 25 по 28 марта картина собрала 445,2 млн рублей.

Американский фантастический боевик "Годзилла против Конга" возглавил российский прокат в минувшие выходные. В период с 25 по 28 марта картина собрала 445,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 25 марта. По сюжету, организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляется в экспедицию в поисках родного дома Конга. Неожиданно группа ученых сталкивается с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, становится лишь малой частью тайны, спрятанной в недрах Земли.

Второе место по кассовым сборам занял отечественный фильм "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего. За выходные он заработал в прокате 92,8 млн рублей.

На третьей строчке оказался американский мультфильм "Райя и последний дракон". За четыре дня он собрал 76,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что вышел первый трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна.

Видео: YouTube / WBRussia

Теги: годзилла против конга, прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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