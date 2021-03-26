Вышел первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Премьера фильма в России намечена на 5 августа 2021 года.

В сети опубликован первый трейлер супергеройского фильма DC "Отряд самоубийц: Миссия навылет" от студии Warner Bros. Ленту снял режиссер Джеймся Ганн, получивший известной в качестве постановщика двух частей "Стражей Галактики" для Marvel.

Главные роли в фильме сыграли актеры из прошлой ленты - Марго Робби (Харли Квин), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Джай Кортни (Капитан Бумеранг), Виола Дэвис ( Аманда Уоллер). Новых героев воплотили Идрис Эльба, Майкл Рукер, Нэйтан Филлион, Пит Дэвидсон, Джон Сина и другие.

Сюжет фильма рассказывает о команде суперзлодеев, которых правительство Америки использует для решения "деликатных" задачач, которых не попросишь решить супергероев.

Видео: Warner Bros