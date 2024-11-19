Фэнтезийный "Король и Шут. Навсегда" выйдет в прокат 19 февраля 2026 года

Известные по сериалу "Король и Шут" актеры вновь вернутся к своим ролям.

Музыкальный фэнтези-фильм "Король и Шут. Навсегда" получил дату выхода. В широкий прокат лента по мотивам творчества культовой рок-группы выйдет 19 февраля следующего года, – сообщают в "Кинопоиске".

По сюжету ленты, два героя – Горшок и Князь – будут защищать сказочный мир песен группы "Король и Шут", которому грозит полное разрушение под влиянием мертвецов, призываемых таинственным и злым Некромантом.

К своим ролям (из сериала "Король и Шут" 2023-го года) вернутся Константин плотников, Влад Коноплев, Вера Воль, Дарья Мельникова и другие актеры. Среди новых лиц в касте появился Илья Гришин (сыгравший Некроманта).

Режиссером фильма значится автор сериала о группе Рустам Мосафир. Сценарий написал он и постоянный соавтор Мосафира Александр Бузин.

Ранее мы писали, что кинопремия "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию за каскадерские трюки. Первую награду вручат на 100-й церемонии премии.

Фото: Кадры со съемок фильма "Король и Шут. Навсегда"